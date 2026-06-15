Премьера песни «Огонь» – Лана Касс рассказала, как создавался хит

Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – премьера. Песня «Огонь», которую написала команда во главе с известным белорусским композитором Сергеем Сухомлиным, обрела свой голос. Этот голос принадлежит молодой белорусской певице Лане Касс. О том, как рождалась композиция, поговорили с гостьей.

Александр Меженный, ведущий:

Творчество с Сергеем Сухомлиным насколько тесным сложилось уже? Как так получилось, почему эта песня так долго ждала своего исполнителя?