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Премьера песни «Огонь» – Лана Касс рассказала, как создавался хит

15 июня 2026 13:01
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Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – премьера. Песня «Огонь», которую написала команда во главе с известным белорусским композитором Сергеем Сухомлиным, обрела свой голос. Этот голос принадлежит молодой белорусской певице Лане Касс. О том, как рождалась композиция, поговорили с гостьей.

Александр Меженный, ведущий:
Творчество с Сергеем Сухомлиным насколько тесным сложилось уже? Как так получилось, почему эта песня так долго ждала своего исполнителя? 

Премьера песни «Огонь» – Лана Касс рассказала, как создавался хит -2

Лана Касс, певица:
Сотрудничество случилось после знакомства на одном из вокальных конкурсов. Сергей Сухомлин был в жюри в этом конкурсе, в котором я принимала участие, предложил мне изначально сняться в одном проекте, а далее предложил мне исполнить эту песню. Мне эта песня очень понравилась с первых нот. Она мне откликнулась. И текст, и музыка, и сама мелодия, и ноты. И мне показалось, что я могу донести до слушателя. Это песня о той грани, где ты уже не управляешь чувством, а оно управляет тобой. Когда ты испытываешь очень сильные чувства к другому человеку, даже несмотря на то, что опасно, но ты все равно продолжаешь находиться в этих отношениях. 

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка

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