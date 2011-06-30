В Минске состоится очередная генеральная репетиция парада

3 июля по улицам города пройдут около 4 тысяч человек и военная техника.

В механизированной колонне будет 163 единицы раритетной и современной боевой техники. В полтора раза расширен пеший расчет. Обещает удивить и Рота Почетного караула. По традиции в небе появится авиаэскдрилья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минске прошел генеральный прогон военного парада в честь Дня Независимости

Вертолет Ми-8 3 июля пролетит над трибунами с государственным флагом. Вслед за ним в воздухе можно будет увидеть вертолеты Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и Су-27. Завершит авиационную часть парада пилотажная группа «Белая Русь», самолеты которой раскрасят небо цветами национальной символики.