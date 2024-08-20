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95 % от плана – аграрии Минской области завершают сев озимого рапса

20 августа 2024 17:01
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Аграрии Минской области завершают сев озимого рапса. Под масличную культуру отведено более 150 тысяч гектаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Посеяно 95 % от плана. Рапс считается одной из наиболее прибыльных для хозяйств культурой. Поэтому внимание – пристальное. Чтобы добиться результата – важно соблюдать технологию.

О том, как идут работы на полях хозяйств Слуцкого района – расскажет Ангелина Шигалева.

95 % от плана – аграрии Минской области завершают сев озимого рапса-2

От зари до зари на полях сельхозпредприятия «Рачковичи» работает техника и люди. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Отсюда и результат. Собрали хороший урожай – намолот составил 21 тысячу тонн зерна с учетом рапса. И если совсем недавно здесь шумели комбайны во время жатвы, то уже сейчас закладывают новый урожай. Так под озимый рапс отвели площадь 900 гектаров, культура – одна из самых рентабельных.

95 % от плана – аграрии Минской области завершают сев озимого рапса-4

Николай Красуцкий, директор сельхозпредприятия «Рачковичи»:
В сельском хозяйстве нет времени, когда нет работы. У нас уже уборка завершена, результат отличный. Даже во время уборки мы готовили посев рапса. На сегодняшний день у нас всех поля под рапс запаханы.

95 % от плана – аграрии Минской области завершают сев озимого рапса-6

Успех хорошего урожая заключается в командной работе. Насколько ответственно каждый подойдет к своему делу, зависит многое. В сельхозпредприятии «Рачковичи» уже засеяно более половины площадей, отведенных под озимый рапс. Еще несколько дней и работы будут завершены с опережением сроков.

Подробности в видео.

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