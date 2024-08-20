95 % от плана – аграрии Минской области завершают сев озимого рапса

Аграрии Минской области завершают сев озимого рапса. Под масличную культуру отведено более 150 тысяч гектаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Посеяно 95 % от плана. Рапс считается одной из наиболее прибыльных для хозяйств культурой. Поэтому внимание – пристальное. Чтобы добиться результата – важно соблюдать технологию. О том, как идут работы на полях хозяйств Слуцкого района – расскажет Ангелина Шигалева.

От зари до зари на полях сельхозпредприятия «Рачковичи» работает техника и люди. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Отсюда и результат. Собрали хороший урожай – намолот составил 21 тысячу тонн зерна с учетом рапса. И если совсем недавно здесь шумели комбайны во время жатвы, то уже сейчас закладывают новый урожай. Так под озимый рапс отвели площадь 900 гектаров, культура – одна из самых рентабельных.

Николай Красуцкий, директор сельхозпредприятия «Рачковичи»:

В сельском хозяйстве нет времени, когда нет работы. У нас уже уборка завершена, результат отличный. Даже во время уборки мы готовили посев рапса. На сегодняшний день у нас всех поля под рапс запаханы.