Григорий Азаренок, СТВ:

«Подождет Европка, пока царь рыбу ловит», – так ответил Александр III на визит иностранных послов. Так сегодня ответил Батька на приглашение на первое заседание Совета мира. Извините, дела. Проверка войск идет, знаете ли, и коровки еще. И вообще, санкции Европка ввела на первый борт, вот с ними и разбирайтесь. Великолепно. Полное достоинства и подлинного суверенитета решение, вызов всему миру, можно сказать. В этом весь Александр Лукашенко.

Ложь не есть правда, а истина всегда. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Ведь мы понимаем, что там будет. Мы видели, как Трамп общается с теми же европейцами – как учитель со школьниками, как папочка с содержанками. Но если Макроняка и Стармер такое будут терпеть (и еще добавки попросят), то Лукашенко никогда.

В логике либерала, змагара надо падать на колени перед любым западником, даже перед четвертым секретарем посольства. Надо целовать ступеньки его лестницы, надо рвать на себе волосы и клясться в покорности и верности. А уж если это президент США, то его взгляд на ничтожную тушку отщепенца – это кульминация всей ее жизни. Они с одной лавочкой Клинтона 30 лет носятся. Это карго-культ, это сакральная реликвия, это чаша Грааля, это ковчег заветов.

И тут они весь день понять не могут: ну как так, как мгновенно Лукашенко не побежал на саммит Трампа, не отменил все дела, не бросил все и не помчался аж к президенту США. У них не укладывается это в голове, они не могут это вместить в себя, осознать не могут, осмыслить. Но нашу страну более чем достойно представит министр иностранных дел.

А мы можем порассуждать. А на данный момент хоть одно бодрое начинание Трампа имело успех? Про Украину я вообще молчу. Пока одни ведут какие-то разговоры в Абу-Даби, в Москве их заместителей расстреливают, пытаются убить.

Да тут еще киевское гауляйтерство явно в сторону Беларуси провокации готовит. Каждый день что-то изрыгают, очередную мерзость. Сами украинцы по этому поводу хорошо шутят. Про их права и свободы, в отличие от того самого шпица.

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