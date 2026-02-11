Как сформировать общественную ответственность у молодёжи? Спросили у экспертов

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Дарья Шпакова, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Мы в наших школьниках уже воспитываем коллективную ответственность. Мы их учим быть честными, ответственными, уважать наше старшее поколение. Наша общественная деятельность тоже направлена на то, чтобы воспитывать нашу прекрасную молодежь. В свое свободное время мы ходим, общаемся с ними, узнаем об их интересах, рассказываем наши проекты, приобщаем их к деятельности.

Анна Савицкая, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

У нас проект Молодежного совета «Команда будущего». Этот проект направлен на формирование коллектива, который будет и в дальнейшем работать, разрабатывать свои проекты, приносить пользу обществу и людям.

То есть это уже есть, но это можно транслировать в большей степени. Трудотряды в БРСМ – это тоже формирование коллективизма, тоже формирование общественной ответственности перед своими друзьями, перед своими товарищами.