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Как сформировать общественную ответственность у молодёжи? Спросили у экспертов

11 февраля 2026 17:37
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Как воспитать ответственность и свободу в одном флаконе? 

Как сформировать общественную ответственность у молодёжи? Спросили у экспертов-2

Дарья Шпакова, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Мы в наших школьниках уже воспитываем коллективную ответственность. Мы их учим быть честными, ответственными, уважать наше старшее поколение. Наша общественная деятельность тоже направлена на то, чтобы воспитывать нашу прекрасную молодежь. В свое свободное время мы ходим, общаемся с ними, узнаем об их интересах, рассказываем наши проекты, приобщаем их к деятельности. 

Анна Савицкая, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
У нас проект Молодежного совета «Команда будущего». Этот проект направлен на формирование коллектива, который будет и в дальнейшем работать, разрабатывать свои проекты, приносить пользу обществу и людям.

То есть это уже есть, но это можно транслировать в большей степени. Трудотряды в БРСМ – это тоже формирование коллективизма, тоже формирование общественной ответственности перед своими друзьями, перед своими товарищами. 

Подробности в видео

# Молодёжь # Евгений Пустовой

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