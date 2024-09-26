В Минске проходит международная научно-практическая конференция

Белорусская наука успешно справляется со стоящими перед ней внешними и внутренними вызовами. Таким мнением поделился директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец на международной научно-практической конференции «Наука и общество в условиях новых вызовов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях обостренной геополитической обстановки и беспрецедентного санкционного давления важно обеспечить научно-технологическую безопасность стран. В Беларуси высокий уровень научного развития. Сейчас важно это сохранить, поддерживать инновационную сферу потоком молодых ученых и также наращивать интеграцию ресурсов стран СНГ. Значительна и роль науки в системе национальной безопасности.

Николай Мысливец, директор института социологии НАН Беларуси: В перечень актуальных вопросов входят вопросы миграции научных кадров, развития научно-технической сферы общества. В целом круг таких вопросов является широким, но и белорусская наука в целом, и наше академическое сообщество обладают необходимыми компетенциями и достаточными ресурсами, которые позволяют успешно решать вопросы, значимые для нашей страны.

Юрий Батурин, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации:

Наука – очень мощный и очень деликатный ресурс общества. И пользоваться им не так уж и просто. Не все даже рассчитывают на науку, когда возникают новые вызовы и нужно решать какие-то проблемы. Тем не менее самое эффективное – спросить мнение ученых. Я считаю, что наука, а также научная дипломатия очень эффективные инструменты.

В работе конференции участвуют известные белорусские и российские социологи, экономисты и ученые из других стран СНГ. Все они занимаются исследованием проблем развития науки, инновационной системы общества и совершенствованием научной политики.