Что ждет 10-классников на учебно-полевых сборах в мае – рассказали в Минобразования

Завершается подготовка к учебно-полевым сборам для 10-классников. Они стартуют в конце мая. В 2026 году – несколько новшеств – круглосуточный формат и расширение площадок для размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборы остаются обязательной частью учебного процесса. Юноши закрепляют на практике то, что изучали в течение года. Программа рассчитана на 10 дней интенсивной подготовки, часть из которых пройдет за городом – в лагерях, на базах отдыха и на территориях воинских частей.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

В этом году есть два новшества в организации медицинской практики и учебно-полевых сборов. Они проводятся в течение 10 учебных дней. Министерством образования рекомендована такая форма проведения сборов, как круглосуточная форма.

Более тысячи юношей города Минска с 26 мая выедут на данные площадки. Они у нас размещены на территории детских оздоровительных лагерей. Одна из площадок находится на территории базы отдыха, несколько площадок будут размещаться на территории воинских частей. Все площадки сейчас находятся на стадии подготовки. Остальные юноши, которые не выезжают в формат круглосуточный, будут проходить сборы в черте города, но от этого они не станут менее практикоориентированными и активными.

Девочки традиционно проходят медицинскую практику на базе школ, медколледжей, БГМУ и учреждений здравоохранения. В комитете подчеркивают – 10 дней будут насыщенными и полезными. Круглосуточный формат совмещает тренировки и отдых: утром – практические навыки по допризывной подготовке, днем – командная работа, вечером – программы и общение. Отказаться от сборов нельзя – итоговая отметка влияет на аттестацию по предмету «Допризывная и медицинская подготовка». Без нее ученик не будет переведен в 11-й класс.