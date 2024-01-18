В Минске из-за снега образовались 10-балльные пробки

План «Погода» ввели в Минской области из-за снегопада. В столице отмечаются 10-балльные пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Тем же, кто сядет за руль, следует быть предельно внимательными. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые организуют сопровождение колонн снегоуборочной техники.

Синоптики объявили на четверг, 18 января, оранжевый уровень опасности. Сильный ветер и снегопад могут повлиять и на работу общественного транспорта. «Минсктранс» уже фиксирует отклонения от установленного расписания движения. Высота снежного покрова в столице на данный момент достигла 21 сантиметр. Во второй половине дня снегопад и метель вместе с фронтальным разделом сместятся на восточные регионы страны и осадков в столице станет меньше.