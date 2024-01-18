Кардиологическое отделение госпиталя МВД открыли после ремонта

Качество медицины для здоровья нации. Обновленное кардиологическое отделение открыто в Республиканском госпитале МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое событие для стационара не единичное. В конце 2023 года обновлено оборудование эндоскопического кабинета. В реанимационном отделении появилось три аппарата последнего поколения. Для повышения качества и эффективности оказываемой помощи в экстренных и неотложных ситуациях переоснащены все отделения.

Олег Панов, главный врач Республиканского госпиталя ДФИТ МВД:

Вписана очередная историческая дата в летопись нашего учреждения, связанная с открытием кардиологического отделения после модернизации. Сегодня условия пребывания и условия работы созданы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы сегодня открыли кардиологическое отделение. Прошел ремонт, поменяли все абсолютно, начиная от санузлов, душевых и заканчивая [прим.ред.] палатами, где будут находиться пациенты. Здесь уже будут точки Wi-Fi. Это отделение совершенно новое, здесь уже будет использоваться новое оборудование. Прошли, посмотрели, чего еще не хватает для комфорта пациентов и работы персонала. Сегодня уже могу сказать: это совершенно другие условия.