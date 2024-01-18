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Кардиологическое отделение госпиталя МВД открыли после ремонта

18 января 2024 07:36
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Качество медицины для здоровья нации. Обновленное кардиологическое отделение открыто в Республиканском госпитале МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кардиологическое отделение госпиталя МВД открыли после ремонта-1

Такое событие для стационара не единичное. В конце 2023 года обновлено оборудование эндоскопического кабинета. В реанимационном отделении появилось три аппарата последнего поколения. Для повышения качества и эффективности оказываемой помощи в экстренных и неотложных ситуациях переоснащены все отделения.

Кардиологическое отделение госпиталя МВД открыли после ремонта-3

Олег Панов, главный врач Республиканского госпиталя ДФИТ МВД:
Вписана очередная историческая дата в летопись нашего учреждения, связанная с открытием кардиологического отделения после модернизации. Сегодня условия пребывания и условия работы созданы.

Кардиологическое отделение госпиталя МВД открыли после ремонта-5

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы сегодня открыли кардиологическое отделение. Прошел ремонт, поменяли все абсолютно, начиная от санузлов, душевых и заканчивая [прим.ред.] палатами, где будут находиться пациенты. Здесь уже будут точки Wi-Fi. Это отделение совершенно новое, здесь уже будет использоваться новое оборудование. Прошли, посмотрели, чего еще не хватает для комфорта пациентов и работы персонала. Сегодня уже могу сказать: это совершенно другие условия.

Кардиологическое отделение госпиталя МВД открыли после ремонта-7

До конца года в госпитале планируется провести ремонт еще нескольких отделений. Продолжится замена устаревших диагностических приборов на высокотехнологичное оборудование экспертного класса.

# Милиция Беларуси

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