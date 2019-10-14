Один из самых трогательных праздников. День матери отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых трогательных праздников в году – День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он установлен указом главы государства в 1996 году. Это дань глубокого уважения и преклонения перед матерью, труженицей и хранительницей семейного очага. День матери отвечает лучшим традициям отношения белорусов к материнству, объединяет все общество на идеях добра, любви и почитания женщины-матери, семейных ценностей.

К слову, в Беларуси ежегодно на поддержку семей выделяется более 2 миллиардов рублей. С 2015 года запущена инициатива «семейный капитал». Как результат – количество многодетных семей приросло почти в 1,4 раза.