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Один из самых трогательных праздников. День матери отмечают в Беларуси

14 октября 2019 06:57
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых трогательных праздников в году – День матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из самых трогательных праздников. День матери отмечают в Беларуси-1

Он установлен указом главы государства в 1996 году. Это дань глубокого уважения и преклонения перед матерью, труженицей и хранительницей семейного очага. День матери отвечает лучшим традициям отношения белорусов к материнству, объединяет все общество на идеях добра, любви и почитания женщины-матери, семейных ценностей. 

К слову, в Беларуси ежегодно на поддержку семей выделяется более 2 миллиардов рублей. С 2015 года запущена инициатива «семейный капитал». Как результат – количество многодетных семей приросло почти в 1,4 раза. 

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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