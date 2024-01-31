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В МГЛУ прошёл мастер-класс «Азербайджанские ковры: история и современность»

31 января 2024 10:42
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В Минском лингвистическом университете прошел мастер-класс, посвященный истории азербайджанских ковров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МГЛУ прошёл мастер-класс «Азербайджанские ковры: история и современность»-1

Они известны во всем мире своим качеством и включены в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По сей день эти изделия ткут по старинной технологии. Она заключается в определенной затяжке петель. Мастера окрашивают нити исключительно натуральными красителями. Узоры природных оттенков: рубиновых гранатовых зерен, золотой айвы и разноцветного винограда.

В МГЛУ прошёл мастер-класс «Азербайджанские ковры: история и современность»-4

Севдагюль Алиева, заведующая кафедрой регионоведения Азербайджанского университета языков:
У каждого народа есть определенные артефакты, которые являются его главным достоянием, даже мы иногда говорим культурным кодом. Для азербайджанского народа одним из элементов прикладного искусства являются ковры. Ковры передают всю нашу историю. Это первое мероприятие про культуру Азербайджана. И в будущем наш центр, который постоянно будет здесь действовать, будет продолжать серии для донесения азербайджанской культуры.

Центр азербайджанского языка и культуры в университете открыли в 2023 году. Он пользуется все большей популярностью у студентов.

# Беларусь-Азербайджан # общество

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