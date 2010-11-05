В международном рейтинге по индексу развития человеческого потенциала Беларусь опережает все страны СНГ

Таковы результаты ежегодного исследования ПРООН, которое пятого ноября озвучили в штаб-квартире Организации Объединенных наций. Этот индекс показывает, в какой мере рост экономики государства отражается на качестве жизни людей и повышении уровня их благосостояния.

Доклад ПРООН содержит данные об уровне жизни и социальной защищенности жителей различных стран, показатели здоровья, уровня образования и культурного развития населения, охраны окружающей среды, а также участия людей в принятии решений. К слову, еще ни одна страна мира так быстро не поднималась в этом рейтинге. По итогам прошлого года Беларусь занимала 68 место. Сейчас, как и ранее, наша республика уверенно опережает по этому показателю все государства СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Тур, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

По оценке представителей Всемирного Банка долгосрочный показатель оценивает не разовые действия правительства, а стремление государства в постоянном движении создавать и улучшать условия для ведения бизнеса.

В Министерстве экономики озвучили и ряд других рейтингов. К примеру, по «Индексу благосостояния» Беларусь за год опередила тридцать государств. И теперь расположилась на 54 месте. В целом, по словам Андрея Тура, по ряду рейтингов Беларусь опережает практически все страны СНГ.

Отметим, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля этого года Президент Беларуси поставил задачу: наша республика должна войти в следующем пятилетии в число 50 стран с наибольшим индексом развития человеческого потенциала.