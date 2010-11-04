Александр Лукашенко избран делегатом на IV Всебелорусское народное собрание от Шкловского района

Выдвижение делегатов на IV Всебелорусское народное собрание вступило в пиковую фазу. Столица и регионы выдвигают и утверждают кандидатуры на присутствие в сообразном «народном вече» 6 и 7 декабря.

Солигорский передовик Сергей Шкраба уже не первый десяток лет крутит руль своего комбайна. В прошлую уборочную в команду к себе взял сына. Тот решил пойти по стопам отца. Урожай с каждым сезоном все больше. На следующий год особенно большие ожидания.

Шахтер Анатолий Бирилло с комбайнером Сергеем Шкраба согласен. Оба в один голос говорят о больших экспортных перспективах. Продавать за рубеж Беларуси есть что и в сельском хозяйстве и в добыче минеральных удобрений. Да и цена на внешних рынках более чем привлекательная. Сегодня обоих выбрали делегатами на IV Всебелорусское народное собрание.

Сергей Шкраба, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

В сельском хозяйстве, естественно, все улучшилось: зерно наше востребовано, намолоты увеличиваются, урожайность побольше. Я думаю, в будущем мы достигнем еще лучших результатов.

Здесь же в Солигорске в качестве делегата на декабрьское «народное вече» утвержден и Борис Батура — глава Миноблисполкома. От Молодечненского района среди других достойных кандидатур присутствует Владимир Андрейченко — председатель Палаты представителей Национального собрания.

Выдвижение делегатов на IV Всебелорусское народное собрание в самом разгаре. В столице и регионах сейчас — пик обсуждения предлагаемых кандидатур, а также вопросов, которые можно и нужно поднять на этом «народном вече», до которого остался всего месяц.

С другой стороны, за это время можно основательно подготовиться. Проблем в стране хватает. Предложений по их решению тоже немало. Как выбрать золотую середину из теории и практики — большой вопрос. В Минском районе из трех сотен кандидатов сегодня проголосовали за 36. Им впервые предстоит участвовать во «всенародном вече». Как говориться, новая кровь, свежие мысли.

Галина Харитонова, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Я как представитель огромной отрасли ЖКХ, сегодня понимаю, что все услуги ЖКХ должны предоставляться все более качественно и на более высоком уровне.

В Шклове путем открытого голосования определили 10 своих делегатов. Председатели, депутаты, аграрии — люди от земли. Вместе с ними на равных была выдвинута кандидатура и действующего Президента страны Александра Лукашенко.

Об избрании Александра Лукашенко делегатом на IV всебелорусское собрание от Шкловского района в Минск сообщили телеграммой. Кстати, кандидатуру действующего Президента в делегаты выдвинули и в Центральном районе столицы.

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:

В столице избрано 290 участников на IV Всебелорусское собрание. В Минске остается два района, завтра будут избраны еще 110 участников — итого 400 человек.

Всего в Республиканском форуме 6 и 7 декабря примут участие 2,5 тысячи белорусов. По всей стране продолжается их выдвижение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».