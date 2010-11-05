Преподаватели и студенты Могилёвского университета продовольствия отправили в Рязанскую область гуманитарную помощь

До конечного пункта назначения гуманитарный груз довезёт могилёвский предприниматель абсолютно бесплатно.

В российский регион они отправили теплые одеяла. Чтобы собрать деньги студенты даже провели акцию «Пострадавшим от пожаров в России». Помочь российским семьям, пострадавшим этим летом от лесных пожаров, решили преподаватели и студенты Могилёвского университета продовольствия.

К слову, это уже не первый жест доброй воли со стороны студентов университета. Несколько лет назад они отправляли школьные ранцы детям, пострадавшим в результате терактов в Чечне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Елена Кулаковская, студентка Могилёвского университета продовольствия:

Всегда приятно, когда кто-то помогает, а мы им друзья, мы соседняя республика и рады помогать им.

Андрей Писляк, студент Могилёвского университета продовольствия:

В такой ситуации могла оказаться любая страна, любой город. И мы рады протянуть руку помощи.

Евгения Трилинская, проректор по учебной работе Могилёвского университета продовольствия:

Сами студенты пришли. Сами всё организовали и студентов и преподавателей. За это ребятам большое спасибо.