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Республиканский чемпионат по сбору мозаики: первый этап стартовал в Национальной библиотеке

04 ноября 2010 19:21
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В отборочном туре соревновались более полусотни участников из Минской области.

Ребята на скорость «строили» Национальную библиотеку, комплекс «Минск-Арена» и складывали карту Беларуси.

Свои рекорды в ближайшие дни поставят и в других регионах. Финал конкурса состоится в конце ноября. А сегодня лучшей стала команда Смолевичского района, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Максим Басалыга, первый секретарь минского областного комитета БРСМ:
Первый тур представляет собой сбор паззлов, связанных с объектами новейшей истории Беларуси: здание Национальной библиотеки, Минск-арена, карта нашей республики с символикой Беларуси. Во втором туре, в который выйдут 10 команд, будет объекты, связанные с каждым из регионов Минской области — те, которые олицетворяют каждый район синеокой Минщины.

Екатерина Гаврук, участница конкурса:
Кроме того, что мы просто играем, просто собираем паззлы, мы общаемся, узнаем историю родной страны, исторические места. Мне кажется, это просто потрясающе.

Чемпионат Беларуси по сбору мозаики

Чемпионат Беларуси по сбору мозаики

Чемпионат Беларуси по сбору мозаики

Чемпионат Беларуси по сбору мозаики

# общество # Фотофакт

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