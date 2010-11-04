Республиканский чемпионат по сбору мозаики: первый этап стартовал в Национальной библиотеке

В отборочном туре соревновались более полусотни участников из Минской области.

Ребята на скорость «строили» Национальную библиотеку, комплекс «Минск-Арена» и складывали карту Беларуси.

Свои рекорды в ближайшие дни поставят и в других регионах. Финал конкурса состоится в конце ноября. А сегодня лучшей стала команда Смолевичского района, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Максим Басалыга, первый секретарь минского областного комитета БРСМ:

Первый тур представляет собой сбор паззлов, связанных с объектами новейшей истории Беларуси: здание Национальной библиотеки, Минск-арена, карта нашей республики с символикой Беларуси. Во втором туре, в который выйдут 10 команд, будет объекты, связанные с каждым из регионов Минской области — те, которые олицетворяют каждый район синеокой Минщины.

Екатерина Гаврук, участница конкурса:

Кроме того, что мы просто играем, просто собираем паззлы, мы общаемся, узнаем историю родной страны, исторические места. Мне кажется, это просто потрясающе.