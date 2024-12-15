«Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

ФК «Реал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в игре 17-го тура чемпионата Испании, пишет РИА Новости.

Поединок состоялся в Мадриде на территории «Райо Вальекано». Финальный счет – 3:3. Среди «сливочных» голы забили Федерико Вальверде (на 39-й минуте), Джуд Беллингем (на 45-й), Родриго (на 56-й). У «пчел» проявили себя Унаи Лопес (на 4-й минуте), Абдул Мумин (на 36-й), Иси Палазон (на 64-й).

«Реал Мадрид» занимает вторую позицию в турнирной таблице с 37 очками. «Райо Вальекано», имея 20 очков, находится на 13 месте.