В Коммунаре открыли новый корпус средней школы

В первый день новой учебной четверти в агрогородке Коммунар Буда-Кошелевского района открыли новый корпус средней школы. Работы велись около года. Они начались вскоре после просьбы местных жителей, которые обратились на прямую линию губернатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старое здание 1957 года постройки давно перестало отвечать требованиям комфорта и безопасности. В 2022-м корпус снесли, а на его месте начали возведение нового, с современными спортивным и актовым залами. На площади в 5 тысяч квадратных метров также разместилась начальная школа, лабораторные классы для уроков химии и биологии, пищеблок и столовая. Для учеников, а их здесь более 330, подобное обновление стало лучшим подарком к зимним праздникам.

Школа стала краше, заходишь – и сразу глаз радуется. Она выглядит очень классно, все сделано очень круто, в новом стиле. Мне очень все понравилось. Спортзал стал очень красивым, стало очень хорошо.

Светлана Малахова, заместитель директора Коммунаровской средней школы Буда-Кошелевского района:

Мы счастливы. И дети, и педагоги, и родители просто благодарны, что школа открыта у нас в сельской местности. Мы очень надеялись, что будет, когда еще даже не начинали. А когда начали, мы все ходили всем нашим агрогородком. Все ждали: когда, посмотреть, какая она будет. Мы огромное спасибо говорим всем, кто принял участие в том, чтобы наша школа начала строиться.