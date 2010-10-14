В Каменной горке открылся первый детский сад под № 192

Сегодня в Каменной горке открылся первый детский сад. Уже в понедельник там на зарядку построится 230 малышей.

На строительство садика из городского бюджета было направлено 12 миллиардов рублей. В ближайшее время для самых маленьких минчан распахнутся ещё одни двери в этом микрорайоне.

Анжелика Тузова, заведующая дошкольным учреждением «Ясли-сад №192»:

У нас есть, компьютерная игровая, два музыкальных зала. Один музыкальный зал мы используем по назначению, а второй у нас будет зал для дополнительных услуг, где мы будем проводить занятия по хореографии, обучению детей изобразительному искусству. Мы планируем открыть адаптационную группу под названием «Вместе с мамой», для того, чтобы максимально облегчить адаптацию детей.