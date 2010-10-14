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Корреспондент СТВ стал кондуктором

14 октября 2010 13:59
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Корреспонденту СТВ Любовь Громовой за полчаса работы кондуктором удалось продать всего 5 билетов при норме в 145.
# общество

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