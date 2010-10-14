Корреспондент СТВ стал кондуктором

Верующие обращаются к святой Богородице с просьбами о защите и помощи.
С рождением третьего ребенка ваша семья приобретает статус многодетной. Многодетная семья вправе рассчитывать на ряд льгот. Основным при предоставлении любой льготы является удостоверение многодетной семьи. За получением удостоверения следует обратиться в службу «одно окно» в местный исполком по месту жительства (регистрации).
В Барановичах за 9 месяцев коммунальщики уничтожили 827 собак и 332 кошки, а это значительно больше, чем в прошлом году.
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