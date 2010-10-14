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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

14 октября 2010 07:46
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Верующие обращаются к святой Богородице с просьбами о защите и помощи. С Покрова начинались свадьбы, девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов.
# общество # Религия

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