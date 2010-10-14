Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

Китайские фонарики стали сильно досаждать белорусским исследователям НЛО

Отзывы о фонариках впечатляют: просты в обращении, поднимаются на высоту 200 метров, парят в воздухе 20 минут, растапливают сердца коварных дам и пробивают на слезу самых чопорных. В Европе летающие фонарики – один из оригинальных способов признаться в любви и сделать девушке предложение. И вот мода на их запуск докатилась и до Беларуси.