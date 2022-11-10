Прямой эфир

Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки

10 ноября 2022 11:25
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Лена Климук, кулинар:  
Приготовим быстрые и очень вкусные рогалики с шоколадом.  

Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки-1

Ингредиенты:  
Шоколад – 100 гр.  
Яйцо – 1 шт.  
Слоеное тесто.  

Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки-4

Раскатывать тесто мы не будем, чтобы не нарушить слоистость теста. Нам нужно получить длинную треугольную форму для рогалика. Разрезаем тесто наполовину. А теперь – по диагонали.  

Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки-7

Ломаем шоколад. Нам нужно четыре кусочка. Широкое основание немножко подтянем. Выкладываем по кусочку шоколада на основание. И теперь свернем рогалики.

Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки-10

Предварительно разогреем духовку до 200 градусов. Свернутые рогалики перекладываем на противень. Отступаем достаточное количество места друг от друга, потому что они еще подойдут.

Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки-13

Подготовим яичную смесь, чтобы рогалики были блестящими. Добавим немного воды, чтобы глазурь на рогаликах была не такой яркой. И смазываем все кисточкой. Отправляем рогалики в духовку до готовности.

Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки-16

Ароматные рогалики готовы. Перекладываем их на тарелку и посмотрим, что там внутри.  

Завтрак готов. Этот рецепт очень понравится вашим деткам.  

*На правах рекламы.  

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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