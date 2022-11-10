Готовим самые быстрые рогалики на свете. Простой рецепт вкусной выпечки

Лена Климук, кулинар:

Приготовим быстрые и очень вкусные рогалики с шоколадом.

Ингредиенты:

Шоколад – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Слоеное тесто.

Раскатывать тесто мы не будем, чтобы не нарушить слоистость теста. Нам нужно получить длинную треугольную форму для рогалика. Разрезаем тесто наполовину. А теперь – по диагонали.

Ломаем шоколад. Нам нужно четыре кусочка. Широкое основание немножко подтянем. Выкладываем по кусочку шоколада на основание. И теперь свернем рогалики.

Предварительно разогреем духовку до 200 градусов. Свернутые рогалики перекладываем на противень. Отступаем достаточное количество места друг от друга, потому что они еще подойдут.

Подготовим яичную смесь, чтобы рогалики были блестящими. Добавим немного воды, чтобы глазурь на рогаликах была не такой яркой. И смазываем все кисточкой. Отправляем рогалики в духовку до готовности.