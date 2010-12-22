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В каких районах Минска в 2011 г. будут построены школы и детсады?

22 декабря 2010 12:57
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Две трети бюджета столицы в следующем году пойдет на поддержку образования и здравоохранения. Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме. В планах — строительство четырех больниц, одна из них — скорой медицинской помощи.

В Минске завершится капитальный ремонт двух поликлиник и начнется строительство поликлиники для детей в Каменной горке. В этом же районе новоселье отметят сразу 400 медработников. Для них построят специальное общежитие.

Масштабную реконструкцию проведут в 2011 и в онкологическом диспансере. В сфере образования планов не меньше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:
В 2011 году мы построим три школы на 3060 мест — в микрорайонах «Каменная горка-5», «Дружба-2» и «Лошица-4». Школы будут современными, красивыми. И в 2011 году мы построим шесть детских садов на 1260 мест: в микрорайонах «Каменная горка-2», «Каменная горка-5», «Дружба-2», «Масюковщина-3», «Масюковина-5» и детский сад в районе улиц Корвата, Геологической и Высокой.
По инвестиционной программе на строительство этих объектов выделено почти 137 миллиардов рублей.

# общество # Детские сады в Беларуси

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