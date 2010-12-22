Прямой эфир

Павел Кореневский: Какой Новый год и Рождество без хорошего концерта!

22 декабря 2010 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вели церемонию награждения Дмитрий Врангель, Ирина Хануник-Ромбальская, Нина Богданова и Руслан Алехно. Руслан выступил в роли ведущего впервые, а Дмитрию Вранеглю быть ведущим не в диковинку, но он очень волновался перед концертом, собственноручно выгладил три рубашки и чуть было не сбрил усы.

Павел Кореневский:
Какой Новый год и Hождество без хорошего концерта! Несколько лет назад СТВ решило делать не просто концерт, не просто слушать песни уходящего года, но еще и раздавать призы, в прошлом году мы собрали все лучшие песни 2009-го года, а в это году все лучшие песни 2010-го года мы решили разбить на номинации. У нас получилось 10 номинаций и 11 специальных премий.

фото Павел Кореневский

Руслан Алехно:
Я могу сказать только хорошее, большое спасибо телеканалу СТВ за то, что именно он учредил эту музыкальную премию.

фото Руслан Алехно

Дмитрий Колдун:
Мы очень много работали и думаем, что заслужили эту премию. Спасибо, всем зрителям, которые голосовали за меня.

Дмитрий Колдун

В этом году своими нарядами всех коллег затмила певица Искуи Абалян.

Искуи Абалян

Главное событие белорусского шоу-бизнеса посетил Cупермен, этот супергерой пришел поддержать группу «J:mors», которая стала лучшей рок-группой.

Владимир Пугач лидер группы «J:mors»:
Звезда в это номинации для меня много значит, нам приятно было получить это звание. Значит надо так и дальше работать.

фото J:mors

Гости Музыкальной премии ВИА «Сливки», «Отпетые мошенники» и «Quest pistols» в конкурсной борьбе не участвовали.

фото сливки

фото Quest pistols

«Отпетые мошенники»:
Артисту всегда приятно, что у него на полочке появится очередной какой-то трофей, не важно какой. Поэтому мы за премии и за повод всем собраться вместе.

фото Отпетые мошенники

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Многодетной семье из Минска государство погасило кредиты за две квартиры
22 декабря 2010 10:11

Многодетной семье из Минска государство погасило кредиты за две квартиры

22 декабря 2010 09:03

Синоптики: В Беларуси сегодня сильная гололедица

В Минске появился новый автобусный маршрут
21 декабря 2010 19:15

В Минске появился новый автобусный маршрут