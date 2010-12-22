Павел Кореневский: Какой Новый год и Рождество без хорошего концерта!

Павел Кореневский:
Какой Новый год и Hождество без хорошего концерта! Несколько лет назад СТВ решило делать не просто концерт, не просто слушать песни уходящего года, но еще и раздавать призы, в прошлом году мы собрали все лучшие песни 2009-го года, а в это году все лучшие песни 2010-го года мы решили разбить на номинации. У нас получилось 10 номинаций и 11 специальных премий.
Руслан Алехно:
Я могу сказать только хорошее, большое спасибо телеканалу СТВ за то, что именно он учредил эту музыкальную премию.
Дмитрий Колдун:
Мы очень много работали и думаем, что заслужили эту премию. Спасибо, всем зрителям, которые голосовали за меня.
В этом году своими нарядами всех коллег затмила певица Искуи Абалян.
Главное событие белорусского шоу-бизнеса посетил Cупермен, этот супергерой пришел поддержать группу «J:mors», которая стала лучшей рок-группой.
Владимир Пугач лидер группы «J:mors»:
Звезда в это номинации для меня много значит, нам приятно было получить это звание. Значит надо так и дальше работать.
Гости Музыкальной премии ВИА «Сливки», «Отпетые мошенники» и «Quest pistols» в конкурсной борьбе не участвовали.
«Отпетые мошенники»:
Артисту всегда приятно, что у него на полочке появится очередной какой-то трофей, не важно какой. Поэтому мы за премии и за повод всем собраться вместе.