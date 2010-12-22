Бесплатный проезд для белорусских школьников: какие документы должны быть у ребенка?

На вопросы ведущей отвечает Зоя Хохлова, начальник управления Комитета по образованию Мингорисполкома.

В Минске с 7 декабря детям, получающим общее среднее образование, предоставляется право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси.

Зоя Хохлова, начальник управления Комитета по образованию Мингорисполкома:

Чтобы школьник бесплатно проехал в общественном транспорте, он должен иметь ученическую справку с фотографией, которая выдается в школе. Эта справка свидетельствует о том, что ребенок является учащимся той или иной школы.

Зоя Хохлова, начальник управления Комитета по образованию Мингорисполкома, рассказала об условиях бесплатного проезда белорусских школьников, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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