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Бесплатный проезд для белорусских школьников: какие документы должны быть у ребенка?

22 декабря 2010 10:50
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На вопросы ведущей отвечает Зоя Хохлова, начальник управления Комитета по образованию Мингорисполкома.

В Минске с 7 декабря детям, получающим общее среднее образование, предоставляется право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси.

Зоя Хохлова, начальник управления Комитета по образованию Мингорисполкома:
Чтобы школьник бесплатно проехал в общественном транспорте, он должен иметь ученическую справку с фотографией, которая выдается в школе. Эта справка свидетельствует о том, что ребенок является учащимся той или иной школы.

Зоя Хохлова, начальник управления Комитета по образованию Мингорисполкома, рассказала об условиях бесплатного проезда белорусских школьников, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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# общество # Образование

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