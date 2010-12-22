Многодетной семье из Минска государство погасило кредиты за две квартиры

В квартире многодетной семьи Заяц каждый день концерт. И это неудивительно! Пятеро из семи детей постигают азы музыки в спецшколах. Пока для начинающих музыкантов главная сцена под родной крышей, которая появилась у них совсем недавно.

Самый благодарный слушатель — Вера Заяц — до сих пор не верит этому счастью. Кредит не на одну, а сразу на две квартиры погасило государство. Пока Зайцы живут в трешке, но в соседнем подъезде больше чем большую семью ждет еще одна комната. Вера с такой поддержкой в обещания всегда верит, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вера Заяц, многодетная мать:

Государство оказывает адресную и материальную помощь. Проезд сделали бесплатным.

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