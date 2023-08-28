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В июле белорусские таможенники оформили 95% транзитных товаров менее чем за 10 минут

28 августа 2023 06:50
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Новости Беларуси. От выполнения задачи по наполнению бюджета до противодействия санкционному давлению Запада. Белорусская таможня принимает все меры по созданию благоприятных условий для осуществления внешне-экономической деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле белорусские таможенники оформили 95% транзитных товаров менее чем за 10 минут-1

Касается это и сокращения времени, необходимого для проведения таможенных операций. Так, за июль этого года таможенники оформили менее чем за 10 минут 95% товаров, следующих транзитом через Беларусь. Как информирует ГТК, количество оформленных в этом году таможенными органами деклараций возросло почти на 15 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого, в том числе почти плюс 10 % транзитных деклараций. В условиях гибридной войны, развязанной Западом против Беларуси и России, роль таможенных органов нашей страны возросла многократно. Сотрудники службы делают все, чтобы обеспечить экономическую безопасность государства.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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