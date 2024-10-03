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В Гродненском районе строят мост на месте разрушенной переправы

03 октября 2024 07:47
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Новый мост возводят в Гродненском районе на месте переправы, которая не выдержала натиска августовской стихии. Жители ближайших деревень тогда оказались в эпицентре ненастья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе строят мост на месте разрушенной переправы -2

Ливень подтопил дома, нанес ущерб хозпостройкам. И если эти последствия удалось устранить оперативно, то на строительство моста требуется время. Новая конструкция будет отличаться от прежней. Специалисты возведут однопролетную переправу с двумя береговыми опорами длинной в 21 метр. Применят новейшие технологии для большей надежности и устойчивости. 

В Гродненском районе строят мост на месте разрушенной переправы -4

Дмитрий Карабинский, главный инженер филиала «Автомост» КУП «Гроднооблдорстрой»:
Предусмотрена для исключения подмывов каменная рисберма у береговых опор, монолитная заборная стенка возле каждой опоры. Новые опоры будут выполнены на свайном основании. Строительство будет в сжатые сроки производиться, чтобы людям обеспечить нормальный подъезд к месту жительства. 

В Гродненском районе строят мост на месте разрушенной переправы -6

Местные жители уже совсем скоро смогут пользоваться сооружением и не бояться, что непогода его разрушит. Работы планируется завершить в декабре.

# Ремонт

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