В городском поселке Подсвилье Глубокского района ЖКХ не отапливает дома по 10-15 дней

Новости Беларуси. Точка кипения достигнута. В городском поселке Подсвилье Глубокского района люди замерзают в собственных квартирах. А горячая вода здесь, как праздник. И это в самый разгар отопительного сезона. Причем, как уверяют жильцы 2-х десятков многоэтажек, с такими проблемами они сталкиваются каждую зиму на протяжении уже многих лет. В минувшие выходные, правда, в квартирах стало даже жарко, а из крана полился кипяток. Люди связали это с приездом съемочной группы программы Новости «24 часа» на СТВ.

Квартиру в этом доме Оксана с супругом купили в прошлом году. Зимой, признаётся хозяйка, было очень холодно. Потому в этом году все сбережения потратили на утепление жилища. Тем более, когда узнали, что в семье ожидается первенец. Вот только теплее в квартире стало едва ли. Теперь вместе с родителями периодически мерзнет и 4-месячный Костя.

Оксана Мацкевич:

Купание - это у нас кастрюльки, тазики. И это хорошо, когда папа дома, мы успеваем обогреть ванну.

В минувшие выходные, правда, в Подсвильских квартирах, а это около двух десятков многоэтажек, столбики термометров с отметки +12 поднялись аж до +20. Люди не могут нарадоваться. Однако опасаются, что теплое счастье может вот-вот закончиться.

Ядвига Азаревич:

Как только мы обратились к вам на телевидение, у нас появилась вода, горячие батареи. Люди все в шоке. Наверное, с неба метеорит падает. Потому что у нас такого никогда не было, а тут резко все появилось.

Проблемы с отоплением и горячей водой, уверяют люди, возникают каждый год. Причем за подогрев воды жильцы платят исправно. Как исправно деньги идут и на капремонты, которых в домах не было уже по 40 лет. Поэтому возмущения жильцов по данной проблеме отнюдь небезосновательны.

Жители поселка Подсвилье:

Кто подписал паспорта готовности. Мы живем в 21 веке. Приходится мыться в тазиках.

Вот своим телом нагрей квартиру. Внуки приезжают, холодно, простынут, поедут.

Где-то в 12 уже батареи отключаются – как лед.

Иногда 10-15 дней воды нет горячей, а ставится, что ее 3 дня не было. А за то, что не грелось, берут деньги не понятно за что.

Каждый год одно и то же. Люди жалуются, жалуются. Мы не можем добиться. Они махнут рукой: ай, будет теплее, ждите.

Руководитель местного участка ЖКХ уверяет: люди из мухи сделали слона. Перебои с водой и отоплением, мол, были только 10 дней в связи с ремонтными работами. И наладили весь процесс отнюдь не в связи с приездом нашей съемочной группы.

Тадеуш Грумандь, исполняющий обязанности начальника Подсвильского участка ЖКХ Глубокского района:

Я не могу такого сказать, что врут. Но говорят неправду. Когда мы сорвали горячую воду, видите, даже вас вызвали, хотя никого не предупредили. Я ж не знал, что вы приедете, это моя ошибка. (А если б знали?) Тогда б еще большую дал температуру.

Шутки шутками, но точка кипения не воды, а человеческого терпения уже, похоже, достигнута. Поэтому и очередным обещаниям они уже попросту не верят.

Виктор Климов, начальник теплотехнического отдела ЖКХ Глубокского района:

9 миллиардов вложили за последние три года. Разве ничего не делается? Да, тут теплотрасса лежит 30 лет. Конечно, ее надо менять. Проект сделан, будем покупать трубы, весной положим эти трубы. Я эту ветку поменяю. У людей мы поднимем на 5 градусов. Котельной мощности хватает. Вопрос, может, потери тепла в домах, по пути в дома.

Сегодня в этих домах действительно тепло. Батареи горячие, вода – кипяток. И люди искренне надеются, что так будет всегда.