В Гомельском университете обсудили законопроект о ВНС

На встречу пригласили студентов вузов и работающую молодежь со всех районов области. Вместе с экспертами они обсуждали, как в дальнейшем будет работать Всебелорусское народное собрание орган, который определяет вектор направления для всех ветвей власти. Он станет голосом народа, который призван сохранить то, что было создано за годы суверенитета Беларуси. В любой политической и общественной ситуации ВНС обязано сохранять социальную политику государства и мир в стране. И задача парламентариев не только рассказать о новшествах, но и услышать людей, уточнить какие нюансы их волнуют.

Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проводя открытый диалог, я услышал два для себя вопроса, которые на самом деле актуальны и на которые на сегодня я еще не слышал ответа ни от одного представителя. Ни тех, кто разрабатывал этот закон, ни тех, кто был как-то причастен к нему. И сегодня, уезжая из Гомеля, у меня есть ряд вопросов, которые мы донесем и которые актуальны и сделают еще лучше этот закон и Избирательный кодекс. Потому что это ключевые моменты, которые вроде бы как бы не видны, но на самом деле, если копнуть, они будут важны в перспективе.