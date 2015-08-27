Новости Беларуси. Минское метро возвращается к зимнему расписанию. Теперь в будни с 7 до 9 и с 16 до 19 часов интервал движения поездов на обеих линиях составляет две минуты. В остальное время составы курсируют с разницей от 2,5 минут до 12. Дольше всего ждать следующего вагона придется после 23 часов.

На «Московской» линии подземки движение будет начинаться в 5.32. На «Автозаводской» движение стартует минутой позже.

Не обошлось в 2015 году и без нововведений. В пятницу многие предприятия заканчивают рабочий день пораньше, поэтому с 4 сентября впервые вводится так называемый пятничный график работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.