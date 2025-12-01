В Гомеле начали строить дамбу, которая защитит микрорайон от подтоплений
Большая вода ежегодно приходит в Гомельскую область. Чтобы уберечь регион от паводков, вопрос прорабатывают всесторонне. Планируется вырыть водоемы-накопители, большое внимание уделяют уязвимым местам вблизи населенных пунктов и, конечно, строят дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В микрорайоне Монастырек началось строительство подобной конструкции. Обезопасить территорию от весенних затоплений планируют уже в 2026 году. Проект рассчитан на защиту примерно 2500 жителей, проживающих на подтопляемой территории.
Как не дать воде выйти из берегов – разбиралась Анна Корольчук.
За 50 лет жизни на Речном переулке Александр Екименко пережил немало паводков. Пенсионер к ним подготовлен – построил дом на сваях и поднял участок на несколько метров. На случай ЧС есть и плавательные средства.
В последний раз большая вода накрыла район Монастырька в 2023-м – река размыла старую дамбу и затопила дороги. Добраться до города можно было только вплавь. На помощь местным жителям тогда пришли МЧС и ОСВОД – организовали круглосуточный подвоз людей.
Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД:
На плавсредствах доставляли людям еду, доставляли людей с утра на работу, вечером помогали добраться до дома. Кому-то оказывали помощь в том, что переносили бытовую технику на верхние этажи. Дежурили на протяжении более двух недель круглосуточно.
На Пасху к подтопленным подворьям даже привезли батюшку на лодке, чтобы тот освятил продукты. После такого разгула стихии стало понятно – ситуация требует серьезных мер. Микрорайон решили защитить. Здесь началось строительство противопаводковой насыпи длинной 1700 метров – она будет пролегать от железнодорожного моста через Сож до Любенского озера.
Подробности в видео.