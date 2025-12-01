В Гомеле начали строить дамбу, которая защитит микрорайон от подтоплений

Большая вода ежегодно приходит в Гомельскую область. Чтобы уберечь регион от паводков, вопрос прорабатывают всесторонне. Планируется вырыть водоемы-накопители, большое внимание уделяют уязвимым местам вблизи населенных пунктов и, конечно, строят дамбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В микрорайоне Монастырек началось строительство подобной конструкции. Обезопасить территорию от весенних затоплений планируют уже в 2026 году. Проект рассчитан на защиту примерно 2500 жителей, проживающих на подтопляемой территории. Как не дать воде выйти из берегов – разбиралась Анна Корольчук.

За 50 лет жизни на Речном переулке Александр Екименко пережил немало паводков. Пенсионер к ним подготовлен – построил дом на сваях и поднял участок на несколько метров. На случай ЧС есть и плавательные средства. В последний раз большая вода накрыла район Монастырька в 2023-м – река размыла старую дамбу и затопила дороги. Добраться до города можно было только вплавь. На помощь местным жителям тогда пришли МЧС и ОСВОД – организовали круглосуточный подвоз людей.