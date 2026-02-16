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Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы

16 февраля 2026 10:46
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Ситуацию вокруг Кубы обсудил министр иностранных дел Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы-2

Максим Рыженков подчеркнул необходимость разрешения всех разногласий путем мирного диалога и в рамках международного права. Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил неизменную поддержку братскому кубинскому народу, подтвердив позицию Минска о неприемлемости применения односторонних принудительных мер.

# МИД Республики Беларусь # Максим Рыженков # Беларусь-Куба

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