Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы

Ситуацию вокруг Кубы обсудил министр иностранных дел Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию вокруг Кубы обсудил министр иностранных дел Беларуси с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Рыженков подчеркнул необходимость разрешения всех разногласий путем мирного диалога и в рамках международного права. Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил неизменную поддержку братскому кубинскому народу, подтвердив позицию Минска о неприемлемости применения односторонних принудительных мер.