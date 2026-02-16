Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы

Кот из Беларуси вошёл в тройку самых красивых на планете! Узнали, сколько выставок посетил пушистый чемпион

Почти полторы тысячи претендентов со всего света и он, Моки Тарлин Лакшери. С 18 тысячами баллов третий в мире. С ним вместе хозяйка Ольга Петрушанко. Именно она разглядела звездочку в полуторамесячном котенке.