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«Была традиция: встречать рассвет на мосту или на набережной Немана». Владимир Караник о школьных воспоминаниях

15 марта 2021 06:00
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, поделился школьными воспоминаниями.

Ольга Коршун, ведущая:
Вы знаете, что изображено на этой картине?

«Была традиция: встречать рассвет на мосту или на набережной Немана». Владимир Караник о школьных воспоминаниях-1

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Да, это Коложская церковь. Я всегда рассказывал, что на этой скамейке (она тут немножко невидна, камень ее закрывает) мы с одноклассниками встретили первый рассвет своей взрослой жизни. У нас была традиция: выходить встречать рассвет либо на мост, либо на набережную Немана. После выпускного – это первый рассвет взрослой жизни – у меня он произошел как раз рядом с Коложской церковью.

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# Медицина # общество # Владимир Караник # Ольга Коршун # Фотофакт

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