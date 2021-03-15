«Была традиция: встречать рассвет на мосту или на набережной Немана». Владимир Караник о школьных воспоминаниях

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Да, это Коложская церковь. Я всегда рассказывал, что на этой скамейке (она тут немножко невидна, камень ее закрывает) мы с одноклассниками встретили первый рассвет своей взрослой жизни. У нас была традиция: выходить встречать рассвет либо на мост, либо на набережную Немана. После выпускного – это первый рассвет взрослой жизни – у меня он произошел как раз рядом с Коложской церковью.

«Дети приезжают на выходные ко мне». Владимир Караник о работе в должности губернатора Гродненской области – подробнее здесь.