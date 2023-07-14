Прямой эфир

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы

14 июля 2023 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 50 лет вместе! Такую красивую дату 14 июля отмечают супруги Семенцовы из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Владимирович и Валентина Евдокимовна встретились случайно. Как оказалось, судьба.

Побывала на золотой свадьбе Алина Мычко.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-1

Их союз – доказательство того, что любовь живет гораздо дольше, чем три года, как уверены скептики. Михаил Владимирович и Валентина Евдокимовна рука об руку всю жизнь. Конечно, 50 лет – немало, без трудностей не обошлось. Но каждое новое испытание только закаляло их брак, и вот теперь он золотой.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-4

Михаил Семенцов:
Было всякое в жизни. Были и радости, было и горе. Всего хватило за эту жизнь. Иногда и ссорились, но это все вранье, что говорят: «Моя семья самая лучшая». Нет таких семей. Всякое было. Однако же живем уже 51-й год, живем и здравствуем. И будем сейчас стараться дожить до дубовой свадьбы.

Познакомились они, как это часто бывает, случайно. Решили навестить родных: она гостила у брата, он по пути на службу заехал к сестре, так и встретились. А спустя два года их союз скрепили узами брака.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-7

Михаил Семенцов:
Встретились, поговорили. Вроде бы понравились друг другу. Ну вот с этого и началась наша дружба. Это же жизнь. Надо где-то уступить, надо где-то поспорить. Это жизнь, она была такой, она и будет такой, испокон веков. Просто надо, чтобы взаимопонимание было, чтобы супруга понимала супруга, а супруг – супругу.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-10

Двое детей, четверо внуков. И еще около 30 близких родственников. Все они собрались сегодня, чтобы поздравить супругов с юбилеем. Праздновали, к слову, в том же ЗАГСе, из которого 14 июля 1973 года они вышли мужем и женой. А когда Михаил Владимирович и Валентина Евдокимовна росписи обновили и обменялись кольцами, для них снова прозвучало радостное «Горько!»

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-13

На «молодых» с особенным восхищением смотрят дети и внуки. Еще бы, ведь некоторые из них в несколько раз младше этого брака. Признаются: глядя на юбиляров, в будущем сами хотели бы отпраздновать такую же дату.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-16

Александр Кононович, внук:
Хотел бы прожить как бабушка с дедушкой, тоже так со своей второй половинкой, так долго, тоже вместе.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-19

Инна Кононович, дочь:
Конечно, для нас это большое счастье, гордость за наших родителей. Молодцы, сумели, смогли пронести свою любовь через всю жизнь. Мы счастливы. Главное это любовь и уважение. Любить друг друга, уважать. И вот, получается такой результат 50 лет вместе.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-22

Сегодня супругам Семенцовым показали запись о регистрации их брака, сделанную ровно 50 лет назад. Такого увидеть они точно не ожидали. На глазах обоих – слезы радости. Впереди, уверены, бриллиантовая свадьба.

В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы-25

Евгения Чуракова, заместитель начальника отдела ЗАГС администрации Советского района Минска:
Лет 5-10 назад, конечно, их было больше. Приходили и серебряные юбиляры, и золотые, и бриллиантовые. Но в последние несколько лет что-то мало захаживают к нам. Хотелось бы чаще видеть таких счастливых людей. Это, конечно, важно регистрировать брак, семью. Все это наши ценности. Семейная ценность ее не заменить ничем.

Так в чем же он, секрет семейного счастья? Каков рецепт вечной любви? Судьба или все же химия? В ответ на эти вопросы – только загадочные улыбки супругов.

# Юбилеи # общество # Алина Мычко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Для зрителей соревнования будут бесплатными». Почему не надо платить, чтобы попасть на II Игры стран СНГ?
14 июля 2023 18:38

«Для зрителей соревнования будут бесплатными». Почему не надо платить, чтобы попасть на II Игры стран СНГ?

«Разработаны туристические пакеты». Как разнообразить досуг гостям II Игр стран СНГ?
14 июля 2023 18:36

«Разработаны туристические пакеты». Как разнообразить досуг гостям II Игр стран СНГ?

«Важное событие для страны». Почему соревнования II Игр стран СНГ пройдут во всех регионах Беларуси?
14 июля 2023 18:34

«Важное событие для страны». Почему соревнования II Игр стран СНГ пройдут во всех регионах Беларуси?