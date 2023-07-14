В чём секрет вечной любви? Супруги из Минска уже 50 лет вместе и счастливы

Новости Беларуси. 50 лет вместе! Такую красивую дату 14 июля отмечают супруги Семенцовы из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Владимирович и Валентина Евдокимовна встретились случайно. Как оказалось, судьба. Побывала на золотой свадьбе Алина Мычко.

Их союз – доказательство того, что любовь живет гораздо дольше, чем три года, как уверены скептики. Михаил Владимирович и Валентина Евдокимовна рука об руку всю жизнь. Конечно, 50 лет – немало, без трудностей не обошлось. Но каждое новое испытание только закаляло их брак, и вот теперь он золотой.

Михаил Семенцов:

Было всякое в жизни. Были и радости, было и горе. Всего хватило за эту жизнь. Иногда и ссорились, но это все вранье, что говорят: «Моя семья самая лучшая». Нет таких семей. Всякое было. Однако же живем уже 51-й год, живем и здравствуем. И будем сейчас стараться дожить до дубовой свадьбы. Познакомились они, как это часто бывает, случайно. Решили навестить родных: она гостила у брата, он по пути на службу заехал к сестре, так и встретились. А спустя два года их союз скрепили узами брака.

Михаил Семенцов:

Встретились, поговорили. Вроде бы понравились друг другу. Ну вот с этого и началась наша дружба. Это же жизнь. Надо где-то уступить, надо где-то поспорить. Это жизнь, она была такой, она и будет такой, испокон веков. Просто надо, чтобы взаимопонимание было, чтобы супруга понимала супруга, а супруг – супругу.

Двое детей, четверо внуков. И еще около 30 близких родственников. Все они собрались сегодня, чтобы поздравить супругов с юбилеем. Праздновали, к слову, в том же ЗАГСе, из которого 14 июля 1973 года они вышли мужем и женой. А когда Михаил Владимирович и Валентина Евдокимовна росписи обновили и обменялись кольцами, для них снова прозвучало радостное «Горько!»

На «молодых» с особенным восхищением смотрят дети и внуки. Еще бы, ведь некоторые из них в несколько раз младше этого брака. Признаются: глядя на юбиляров, в будущем сами хотели бы отпраздновать такую же дату.

Александр Кононович, внук:

Хотел бы прожить как бабушка с дедушкой, тоже так со своей второй половинкой, так долго, тоже вместе.

Инна Кононович, дочь:

Конечно, для нас это большое счастье, гордость за наших родителей. Молодцы, сумели, смогли пронести свою любовь через всю жизнь. Мы счастливы. Главное – это любовь и уважение. Любить друг друга, уважать. И вот, получается такой результат – 50 лет вместе.

Сегодня супругам Семенцовым показали запись о регистрации их брака, сделанную ровно 50 лет назад. Такого увидеть они точно не ожидали. На глазах обоих – слезы радости. Впереди, уверены, бриллиантовая свадьба.