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В Червене появится новый многофункциональный детский сад

26 апреля 2019 18:31
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Новости Беларуси. С заботой о самых маленьких. Новый детский сад на 230 мест появится в июне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червене появится новый многофункциональный детский сад -1

На его строительство из бюджета уже выделено 6,5 миллионов рублей. Заложить фундамент планируют уже в мае, ведь новый микрорайон требует надлежащей социальной инфраструктуры – здесь квартиры получают в основном молодые семьи.

В Червене появится новый многофункциональный детский сад -4

В Червене появится новый многофункциональный детский сад -6

Александр Гадун, заместитель председателя Червеньского райсполкома:
Обеспечили жильем, нужно обеспечить и социальными объектами. В чем особенность детского дошкольного учреждения? Это современное учреждение со множеством помещений – с бассейном, отдельным медицинским кабинетом, театральной студией.

В Червене появится новый многофункциональный детский сад -9

Согласно проекту, здание будет трехэтажным и комфортным. Здесь разместятся две ясельных и 10 дошкольных групп. Завершить возведение планируют за 11 месяцев.

# Детские сады в Беларуси # общество # Фотофакт

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