В Червене появится новый многофункциональный детский сад

Новости Беларуси. С заботой о самых маленьких. Новый детский сад на 230 мест появится в июне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С заботой о самых маленьких. Новый детский сад на 230 мест появится в июне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На его строительство из бюджета уже выделено 6,5 миллионов рублей. Заложить фундамент планируют уже в мае, ведь новый микрорайон требует надлежащей социальной инфраструктуры – здесь квартиры получают в основном молодые семьи.
Александр Гадун, заместитель председателя Червеньского райсполкома:
Обеспечили жильем, нужно обеспечить и социальными объектами. В чем особенность детского дошкольного учреждения? Это современное учреждение со множеством помещений – с бассейном, отдельным медицинским кабинетом, театральной студией.
Согласно проекту, здание будет трехэтажным и комфортным. Здесь разместятся две ясельных и 10 дошкольных групп. Завершить возведение планируют за 11 месяцев.