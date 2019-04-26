В Червене появится новый многофункциональный детский сад

Новости Беларуси. С заботой о самых маленьких. Новый детский сад на 230 мест появится в июне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На его строительство из бюджета уже выделено 6,5 миллионов рублей. Заложить фундамент планируют уже в мае, ведь новый микрорайон требует надлежащей социальной инфраструктуры – здесь квартиры получают в основном молодые семьи.

Александр Гадун, заместитель председателя Червеньского райсполкома:

Обеспечили жильем, нужно обеспечить и социальными объектами. В чем особенность детского дошкольного учреждения? Это современное учреждение со множеством помещений – с бассейном, отдельным медицинским кабинетом, театральной студией.