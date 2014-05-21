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В бывшем здании первой общественной уборной Минска открылись театральная касса и магазин сувениров

21 мая 2014 18:38
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Новости Беларуси. По взмаху волшебной палочки столичная ретро-уборная превратилась в театральную кассу и сувенирную лавку. Историческая ценность вековой давности в самом сердце Александровского сквера сменила свое предназначение.

Теперь на месте первой общественной уборной открыли филиал кассы театра имени Янки Купалы и лавку белорусских сувениров. Свистульки, окарины и эксклюзивные куклы ручной работы. Над созданием этих шедевров трудились сразу несколько профессиональных мастеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:
Тры напрамка ў сувенірнай крамы. Гэта Беларусь уся, гісторыя, этнаграфія, тэатр, сутсветны тэатр і стары Мінск.

# общество # Фотофакт # Купаловский театр # Николай Пинигин

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