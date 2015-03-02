В Брестской области энергетики разрушили несколько аистиных гнезд – специалисты уверены в их правоте

Новости Беларуси. В Брестской области «бездомными» останутся сразу несколько пар аистов. Птичьи «квартиры» с опор высоковольтных линий сняли энергетики. Правда, по словам специалистов, гнезда весом до 200 килограммов создают реальную угрозу для жизни не только птиц, но и людей.

Виктор Николаевич едва сдерживает эмоции. Почти 20 лет он наблюдал за жизнью аистов, которые селились в этом гнезде. Сегодня от птичьей «квартиры» осталась лишь куча сухих веток – со столбов линии электропередачи гнезда сняли энергетики. Причем аисты с великоритской «пропиской» без жилья остаются уже второй раз – несколько лет назад в деревне меняли опоры.

Виктор Мацейко:

Когда их первое гнездо разрушили, они всей стаей делали это гнездо. И в том году аистов не было. Только на следующий год, когда построили. А сейчас опять разрушили.

К беде пернатых соседей равнодушными не остались и люди. Тогда оставшимся без крова птицам заново отстраивать «дома» помогали всей деревней. За несколько лет аисты вновь «обжились» в Великорите – в 2015 году со столбов убрали семь «летних резиденций».

Иван Косовас:

Все помогали здесь. Они отсюда собирали – такие гнезда были сильные. Кому надо было? Они сейчас прилетят. Они каждый год сюда прилетают.

Птица с черно-белым оперением для местных жителей – не просто национальный бренд. Старожилы уверены: «символ счастья» обязательно нужно вернуть в село.

Энергетики – люди не суеверные. Говорят, главное – безопасность, и, согласно закону, обязаны очистить высоковольтную линию до 15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Савчук, главный инженер РУП «Брестские электросети»:

В случае с Великоритой помет аистов разъедает изолированный провод. При разъедании пометом оболочки происходит короткое замыкание. В случае утечки это вообще может привести к попаданию животных, людей, которые проходят мимо опор, под напряжение.

В правильности действий энергетиков уверены и орнитологи. Говорят: жить в такой близости от электричества небезопасно для самих птиц – за год на линиях электропередач гибнет более двух тысяч пернатых.

Виктор Демянчик, научный сотрудник Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси:

Птенцы могут гибнуть, задевая провода, когда они пытаются летать. Поэтому так как у нас много хозпостроек, наверное, целесообразнее ставить эти платформы на хозпостройки, на дома и переносить постепенно гнезда на селитебную территорию.

Сейчас главная задача для энергетиков – предложить аистам новую жилплощадь. В мире строительство искусственных гнезд – известная практика. Специальные платформы устанавливают выше линии проводов на действующих столбах ЛЭП. В Великорите, обещают специалисты, фундаменты для дома аистов на прежнем месте смонтируют до прилета птиц.