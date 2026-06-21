Союзные парламентарии примут заявление о геноциде советского народа

В преддверии 85-летия начала Великой Отечественной войны Брест стал площадкой для исторического диалога. Город на Бугом принимает второй международный форум Союзного государства «Великой наследие – общее будущее». Одновременно на полях масштабного мероприятия – и важнейшая политическая повестка. В Бресте откроется юбилейная, 70-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Главным документом, вынесенным на обсуждение союзных депутатов, станет заявление о геноциде советского народа в годы войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости из разных стран продолжают прибывать в Брест для участия в международном форуме. Теплое приветствие на белорусской земле подчеркивает открытость диалога нашей страны с другими государствами, а также общность исторической памяти. В аэропорту встретили российскую делегацию во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В центре внимания союзных парламентариев будут вопросы сохранения исторической памяти, а также патриотического воспитания молодежи. Также обсудят меры по противодействию угрозам неонацизма. Символично, что диалог состоится в Бресте. Именно легендарная цитадель первой приняла на себя удар в годы Великой Отечественной войны. Спустя 85 лет в условиях беспрецедентного информационного давления ключевая тема – координация совместных усилий по защите исторической правды.