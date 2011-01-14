В Витебской области отходы льнопроизводства используют в качестве экологически чистого топлива

Невостребованное сырье в экологически чистое топливо теперь превращают в Дубровно. Получать электроэнергию льноводы начали из льнокостры. В стебле льна костра составляет большую половину. Поэтому после его переработки, отходов очень много – четыре тысячи тонн в год. В топливном эквиваленте это 25 железнодорожных цистерн мазута.

Анатолий Босенков, директор Дубровенского льнозавода:

Мы работаем в соответствии с Директивой Президента № 3 по энергосбережению.

Эффект от использования установки месячный составляет более 50 миллионов рублей.

В вихревых топках льнокостра сгорает уже на лету. Этот вид топлива полностью сжигается с минимальным количеством золы. А оставшийся пепел можно использовать как удобрение.

Так выглядит та самая льнокостра, по сути, отходы производства. В этой котельной их научились превращать в доходы. По теплоотдаче льнокостра равноценна углю. На выработку одного киловатта электроэнергии ее нужно больше, зато она в десятки раз дешевле газа.

На альтернативное топливо перешли благодаря этой паровой турбине. Современное оборудование уже смонтировали. Сейчас специалисты налаживают бесперебойную работу котельной по новой технологии. Установка позволит вырабатывать 40% собственной электроэнергии от потребностей предприятия.

Виктор Прасов, начальник котельной Дубровенского льнозавода:

Все тепло, которое мы вырабатываем, сначала используем на паровую турбину, а потом это же тепло используем на нужды производства и на отопление жилого поселка.

От газа в пользу местных видов топлива три года назад отказалось и это хозяйство. Производственные комплексы теперь отапливают дровами. Для дровяного котла заготавливают березу, осину, тополь и ольху, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Топливо получается бесплатным. Деревья и кустарники аграрии вырубают, увеличивая контурность полей.

Славомир Татарчук, главный энергетик ОАО «Липовцы»:

За 2010 год мы выработали 1076 гигакаллорий на этой котельной на местных видах топлива и только 80 на газу.

К 2015 году в Беларуси доля местных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива должна превысить 28%. В основном, это древесина. Так что не только нетрадиционные виды топлива, но и обычная древесина, говорят специалисты, помогут современному обществу избежать дефицита всех видов энергии.