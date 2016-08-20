В Бресте проходит чемпионат «Лесоруб-2016»

Новости Беларуси. «Дровосеки» из четырех стран меряются силами в Бресте. В открытом республиканском чемпионате «Лесоруб-2016» участвуют 150 человек из Беларуси, России, Литвы и Украины.

Профессиональные состязания проходят в шести упражнениях, в том числе, в валке деревьев и точном пилении. Распилить бревно с точностью до миллиметра, и свалить ствол, высотой с 5-этажный дом прямо в цель – задача не из простых.

Илья Швецов, чемпион мира по валке леса (Россия):

В Беларуси, сколько мы ездим, всегда были очень хорошо подготовлены площадки. Все это проходит в городах, на зрителях. Очень приятно, когда за тебя болеют. Мы, если честно, белорусов «поднатащили». Их научили. Теперь они нас догнали, перегнали в чем-то. Примерно мы на равных.

Условия всех заданий максимально приблизили к естественным. Как и в любом другом спорте, здесь также есть свои звезды. Лучшие из представленных в Бресте белорусов осенью отправятся на Чемпионат мира в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.