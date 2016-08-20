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Завершился первый этап командно-штабного учения «Взаимодействие-2016»

20 августа 2016 12:46
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Новости Беларуси. Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ завершили первый этап командно-штабного учения «Взаимодействие-2016».

На полигоне в Псковской области учения демонстрируют степень эффективности и взаимодействия между командованием Западного военного округа, управлением коллективных Сил оперативного реагирования, а также между соединениями Вооруженных Сил России.

Олег Печерский, заместитель начальника штаба командования сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы показали высокий профессионализм, а также способность выполнять поставленные задачи совместно с нашими союзниками.

Анатолий  Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:
Это очередной факт не только совместных действий, но и дружба между личным состав, между офицерами, солдатами, сержантами. Они познакомились, они подружились.

Коллективные силы оперативного реагирования  предназначены для борьбы с внезапно возникающими угрозами, в том числе террористического характера. Это основной военный инструмент Организации договора о коллективной безопасности. В неё входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Армия Беларуси

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