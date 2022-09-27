В Бресте и Гродно объявили о начале отопительного сезона

Новости Беларуси. Тепло постепенно приходит в дома белорусов. Брест и Гродно 27 сентября объявили о начале отопительного сезона в жилфонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая прохладный характер погоды, до этого батареи включили в объектах социальной сферы. В течение ближайших дней на режим протапливания переведут жилые кварталы. Графики подготовлены и утверждены заранее. Дома к системе подключают поэтапно. Еще некоторое время службам необходимо, чтобы завершить все работы.