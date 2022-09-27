Персики в тесте с перцем чили. Вы точно не пожалеете, если приготовите это блюдо

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень пикантное блюдо – персики в тесте с чили.

Приступим к тесту. Нам нужно его немного раскатать. Будет две порции, поэтому разрезаем тесто по диагонали.

Освободим персик от косточки. Я очень люблю добавить в персик чили.

Продолжим заворачивать персики в тесто. Для этого нам еще понадобится рикотта. Кладем мягкий сыр. Жирность сыра рикотта обязательно сбалансирует остроту чили, который мы посыпали на персик.

Чтобы залепить края теста и сделать корочку золотистой и глянцевой, понадобятся яйца с ярким желтком. А это может предложить Солигорская птицефабрика.

Аккуратно промазываем края теста. Мы залепили все края. Я положила швом вниз, чтобы тесто в процессе запекания не раскрылось.

Духовка предварительно разогрета. Перекладываем персики в тесте в форму, на пергамент. Подальше друг от друга. Смазываем яйцом. Остается немного присыпать сахаром. Получится очень хрустящая, тоненькая карамельная корочка.