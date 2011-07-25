В Борисове 20-летний парень и девятиклассник за ночь вскрыли четыре автомобиля «Жигули» и одну иномарку

По данным милиции, на парковках города действовало четыре человека. Старшему из парней – 20 лет, младший – ученик девятого класса. Всех нарушителей задержали по горячим следам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Возбудили сразу два уголовных дела: «Покушение на преступление» и «Кража, совершенная группой лиц».
Елена Соколова, старший инспектор ГИОС Борисовского РУВД:
Были ориентированы наряды патрульно-поставой службы милиции Борисовского РОВД. Буквально через несколько минут вблизи дома 43 по улице Почтовая в Борисове было задержано четверо преступников, которые разъезжали на автомобиле «ВАЗ». Они проникали в транспортные средства путем провора замка водительской двери. В одном из случаев проникли в автомобиль путем разбития форточки.