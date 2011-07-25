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В Борисове 20-летний парень и девятиклассник за ночь вскрыли четыре автомобиля «Жигули» и одну иномарку

25 июля 2011 17:24
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Продукцию российского автопрома даже попытались угнать. Правда, завести злоумышленники смогли только два транспортных средства. «Форд транзит» оставили во дворе без аудиомагнитолы.

По данным милиции, на парковках города действовало четыре человека. Старшему из парней – 20 лет, младший – ученик девятого класса. Всех нарушителей задержали по горячим следам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Возбудили сразу два уголовных дела: «Покушение на преступление» и «Кража, совершенная группой лиц».

Елена Соколова, старший инспектор ГИОС Борисовского РУВД:
Были ориентированы наряды патрульно-поставой службы милиции Борисовского РОВД. Буквально через несколько минут вблизи дома 43 по улице Почтовая в Борисове было задержано четверо преступников, которые разъезжали на автомобиле «ВАЗ». Они проникали в транспортные средства путем провора замка водительской двери. В одном из случаев проникли в автомобиль путем разбития форточки.

# общество # происшествия

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