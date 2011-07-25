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День Крещения Руси впервые одновременно отметят в Москве, Минске и Киеве в этом году

25 июля 2011 17:19
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Торжественные мероприятия пройдут 28 июля, в праздник святого князя Владимира.

У каждой столицы – своя культурная  программа. Основной акцент организаторы делают на просветительскую работу. Запланированы встречи молодежи со священнослужителями, лекции и выставки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:
Эти мероприятия проводятся для того, чтобы рассказать молодежи о крещении Руси, вспомнить исторические корни. Также концертная программа, призванная к привлечению молодежи к духовным истокам. Будет исполнение и народных песен, и композиций наших популярных эстрадных исполнителей, которые призывают к высоким чувствам.

Протоиерей Георгий Арбузов, настоятель Прихода храма Воскресения Христова:
Молодые люди почерпнут из нашего мероприятия что-то новое для себя. Произойдет открытие: церковь – не какой-то закрытый институт, который ограничивается только содержанием, совершением богослужения. Церковная жизнь намного глубже, прекраснее. Молодой человек в ней может что-то для себя обрести.

# общество

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