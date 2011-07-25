Прямой эфир

Беларусь по приглашению премьер-министра Италии примет участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане

25 июля 2011 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом говорится в послании Александра Лукашенко главе итальянского правительства Сильвио Берлускони.

Белорусский лидер отметил существенный прогресс в развитии двустороннего сотрудничества, достигнутый обеими странами по итогам личных встреч с Сильвио Берлускони в 2009 году.

Как отметил Александр Лукашенко в послании, «Практически сформирована правовая база отношений во всех сферах, растет товарооборот, увеличиваются итальянские инвестиции в белорусскую экономику. Новые перспективы для итальянского бизнеса в нашей стране и на всем пространстве Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана должны открыться с реализацией решения о создании промышленного округа Италии в Бресте».

# общество # Лукашенко # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
25 июля 2011 16:51

Белорусские и корейские конструкторы разработали принципиально новые пожарные автомобили

У каждого третьего, поступающего на дневное бюджетное в БГУ, в сертификате более 300 баллов
25 июля 2011 16:37

У каждого третьего, поступающего на дневное бюджетное в БГУ, в сертификате более 300 баллов

Первого белорусского кардинала Казимира Свентэка похоронили в Пинске
25 июля 2011 14:49

Первого белорусского кардинала Казимира Свентэка похоронили в Пинске