Беларусь по приглашению премьер-министра Италии примет участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане

Об этом говорится в послании Александра Лукашенко главе итальянского правительства Сильвио Берлускони.

Белорусский лидер отметил существенный прогресс в развитии двустороннего сотрудничества, достигнутый обеими странами по итогам личных встреч с Сильвио Берлускони в 2009 году.

Как отметил Александр Лукашенко в послании, «Практически сформирована правовая база отношений во всех сферах, растет товарооборот, увеличиваются итальянские инвестиции в белорусскую экономику. Новые перспективы для итальянского бизнеса в нашей стране и на всем пространстве Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана должны открыться с реализацией решения о создании промышленного округа Италии в Бресте».