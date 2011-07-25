В Беларуси началась контрольная штабная тренировка

Это мероприятие проходит под руководством Госсекретаря Совета безопасности совместно с Министерством обороны в соответствии с поручением Президента по оценке готовности Вооруженных сил. Особое внимание уделят взаимодействию с органами госуправления, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, госбезопасности, пограничной службы.

Штабная тренировка – основной показатель готовности оборонного комплекса страны. Она продлится неделю, после чего о результатах доложат президенту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Военная составляющая безопасности страны надежно обеспечена. Причем она надежно обеспечена не только в какие-то определенные периоды, а даже в такой сложный период. Сейчас идет увольнение, идет призыв, часть находится на уборке урожая. Но даже в этой обстановке, те подразделения, которые обязаны немедленно решать задачи, они обязаны их решать.