Руководители промпредприятий отмечают стабильную динамику спроса на свою продукцию – Минэкономики

В белорусской промышленности – уверенные ожидания роста. Об этом говорят результаты апрельского конъюнктурного опроса, который провел Научно-исследовательский экономический институт. 83 % руководителей сообщают: объемы выпуска либо растут, либо остаются на прежнем уровне. Такая же динамика – по спросу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 % предприятий отмечают снижение запасов готовой продукции – показатель того, что продукция уходит с рынка быстрее. Производственные мощности загружены на 66 %. Портфель заказов – почти три месяца, что позволяет предприятиям планировать работу без резких колебаний. С занятостью – стабильность. Большинство предприятий сохраняют текущий уровень кадров, а 17 % уже увеличили численность работников.

Инвестиционные ожидания – позитивные. Каждое пятое предприятие планирует нарастить вложения в ближайшие три месяца. Основные направления – обновление оборудования, расширение мощностей, внедрение ресурсосберегающих технологий. В краткосрочной перспективе руководители предприятий ожидают рост спроса, увеличение производства и сохранение занятости. Экономисты отмечают: промышленность демонстрирует устойчивость и готовность к дальнейшему развитию.