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В Беларуси начинается республиканская патриотическая акция для школьников и молодежи

30 апреля 2026 07:03
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Память о героях – через исследования, волонтерство и встречи поколений. Сегодня, 30 апреля, в Беларуси начинается республиканская патриотическая акция для школьников и молодежи. Она продлится до 22 июня и приурочена к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню всенародной памяти жертв войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начинается республиканская патриотическая акция для школьников и молодежи-2

Главная цель – сохранить историческую правду о подвиге советского народа и укрепить у молодежи чувство патриотизма и уважения к защитникам Отечества. Участниками станут учащиеся школ, колледжей, лицеев, вузов. Организаторы – (Министерство образования и Республиканский центр экологии и краеведения) – подготовили несколько ключевых направлений. Это информационно‑просветительские мероприятия: уроки памяти, тематические выставки, конкурсы сочинений и рисунков, встречи с ветеранами. 

Поисково‑исследовательская работа: сбор сведений о земляках – участниках войны, изучение семейных архивов, создание интерактивных карт памятных мест, пополнение «Книг памяти». Волонтерские инициативы: помощь ветеранам и труженикам тыла, благоустройство воинских захоронений и мемориалов. Также пройдут митинги, возложения цветов, готовятся литературно‑музыкальные композиции и экскурсии.

# Великая Отечественная война # Молодёжь

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