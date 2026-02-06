В БГУКИ отметили Китайский Новый год

В Белорусском государственном университете культуры и искусств торжественно отметили Праздник весны – Чуньцзе, широко известный как Китайский Новый год. Для вуза это уже устоявшаяся добрая традиция, которая ежегодно объединяет сотни белорусских и китайских студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная атмосфера царила в холле университета: национальная музыка, яркие красные фонарики, аромат китайского чая. Программа мероприятия получилась насыщенной: гости могли посетить мастер‑классы по каллиграфии и освоить искусство вырезания узоров из бумаги. Студенты из КНР с радостью делились своими знаниями: обучали правильно держать кисть и подробно объясняли значение иероглифов