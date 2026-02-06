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В БГУКИ отметили Китайский Новый год

06 февраля 2026 08:48
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В Белорусском государственном университете культуры и искусств торжественно отметили Праздник весны – Чуньцзе, широко известный как Китайский Новый год. Для вуза это уже устоявшаяся добрая традиция, которая ежегодно объединяет сотни белорусских и китайских студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная атмосфера царила в холле университета: национальная музыка, яркие красные фонарики, аромат китайского чая. Программа мероприятия получилась насыщенной: гости могли посетить мастер‑классы по каллиграфии и освоить искусство вырезания узоров из бумаги. Студенты из КНР с радостью делились своими знаниями: обучали правильно держать кисть и подробно объясняли значение иероглифов

В БГУКИ отметили Китайский Новый год-2

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: 
Праздник весны – это не только наш праздник, это праздник для всего мира. В этом году мы будем вместе отмечать Праздник весны 17 февраля. Это будет Новый год лошади. А лошадь – это символ скорости, это трудолюбие, это очень хороший год. И мы надеемся, что этот Год Лошади принесет и нам, и вам, и всем счастье и богатство.

На сцене выступили творческие коллективы и солисты ведущих учреждений высшего образования страны, представив номера, вдохновленные традиционной и современной культурой Китая.

# Беларусь-Китай # Праздничные даты

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